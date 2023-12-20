«شارع المليون».. درب مسيرات الفوز في «مزاينة مدينة زايد»

ابوظبي - سيف اليزيد - الظفرة (الاتحاد)

يحتفي ملاك الإبل المشاركون في مزاينة مدينة زايد بـ«مهرجان الظفرة»، بـ«ناموس» الفوز عبر مسيرات تسلك دربها من «شارع المليون» وصولاً إلى عزبهم الممتدة في محيط الموقع، إذ يعد شارع المليون نقطة جاذبة لعشاق مزاينات الإبل والراغبين باقتناء السلالات الأصيلة وزوار المزاينة.

وتمتد على جنبات «شارع المليون» العديد من المطاعم والمقاهي والبقالات المتنقلة ومحال بيع معدات التخييم والبر وغيرها، بالإضافة إلى خدمات غسيل وكي الملابس وبيع الحطب والأعلاف، وتأجير عربات التخييم المتنقلة والخدمات البيطرية المتنوعة.

ويشهد شارع المليون خلال هذه الفترة حضوراً متزايداً من ملاك الإبل، بالتزامن مع مزاينة مدينة زايد التي تستمر لغاية 23 ديسمبر الجاري في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

وأسهم تنوع الأشواط وزيادتها هذا العام في مزاينة مدينة زايد إلى جذب مزيد من المشاركين، وخصوصاً في سن المفاريد والحقايق إلى جانب التوسع في أشواط الوضح لتشمل جميع الفئات العمرية من سن مفرود إلى حايل، ليصل مجموع الأشواط في المزاينة الثالثة من مهرجان الظفرة إلى 85 شوطاً خصص لها 755 جائزة بقيمة بلغت نحو 12 مليون درهم.

ويمتد الشارع على طول أكثر من ثلاثة كليومترات، وبعرض يتجاوز 50 متراً، وتسير فيه مواكب السيارات التي تلتف حول مطية أو أكثر من جميلات الإبل، والتي حرص ملاكها على عرضها والتباهي بها، وتتزين المسيرات بأبواق السيارات والأغاني التراثية، من أجل جذب انتباه الجمهور والراغبين باقتناء السلالات الأصيلة من الإبل المجاهيم أو المحليات أو الوضح أو المهجنات الأصايل.