الامارات | 34 ألف درهم تعويضاً لفتاة تعرضت لانتهاك الخصوصية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب أن يؤدي إلى فتاة مبلغاً وقدره 30 ألف درهم، تعويضاً عن قيامه بتصويرها ونشر الفيديو عبر برنامج «واتس أب»، وكان المدعى عليه قد تمت إدانته، سابقاً، جزائياً وتغريمه أربعة آلاف درهم، ليصل إجمالي المبالغ المحكوم به إلى 34 ألف درهم.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد شاب، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها 50 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، وكذلك إلزامه الرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليه قام بتصويرها، ونشر الفيديو عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب»، وتمت إدانته جزائياً، وتغريمه مبلغ أربعة آلاف درهم.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي أُدين بموجبه المدعى عليه جزائياً هو الخطأ نفسه الذي على أساسه استندت المدعية في إقامة الدعوى الماثلة، ويكون الحكم الجزائي؛ إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانب المدعى عليه، قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وأشارت المحكمة إلى ثبوت خطأ المدعى عليه، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه، وقد لحق بالمدعية من جرّاء ذلك الفعل ضرر مادي، تمثل بفتح بلاغ جزائي بقسم الشرطة والمواصلات ومتابعة القضايا الجزائية وضرر معنوي، تمثل بشعورها بالحزن والأسى والاعتداء على خصوصيتها، بعد نشر الفيديو الخاص بها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 30 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها وإلزامه الرسوم والمصروفات، ليصل إجمالي المبالغ المحكوم به إلى 34 ألف درهم.