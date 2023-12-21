الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طلب

قال قارئ إنه ورغم طلبه من شركة اتصالات محلية عبر موظف خدمة العملاء، إنهاء اشتراكه في إحدى الباقات الشهرية، إلا أنها لم تتجاوب مع طلبه، ولاتزال الخدمة التي طالب بإنهائها سارية، رغم مرور فترة طويلة على طلبه.

شارع

لاحظ مستخدمو شارع النعيمية الرابط بين عجمان والشارقة، قرب انتهاء العمل على صيانة وتطوير الشارع بشكل كامل من جهة عجمان، ما يسهل على مستخدمي الطريق التنقل بيسر.

مساحات

لاحظ قارئ يقيم في منطقة الورقاء بدبي، وجود مساحات ترابية غير مستغلة من الممكن الاستفادة منها، خصوصاً أنها في أماكن حيوية، مقترحاً إنشاء أسواق موسمية، لاسيما في فترة الشتاء.

مبالغة

اشتكى مستأجرون مبالغة بعض مديري العقارات بالزيادة الإيجارية السنوية، وقالوا إن بعضهم يضع تقديرات دون الرجوع إلى «المؤشر»، داعين إلى إخضاع العقود الإيجارية للرقابة من الجهات المعنية لحماية حقوقهم.

مخالفة

اشتكى قرّاء استخدام سائقي مركبات ممن يسيرون في المسرب الأيسر السريع، الضوء العالي بصورة مزعجة، ومبالغ فيها، لإبعاد الآخرين عن طريقهم، مطالبين بتوقيع مخالفات على من ينتهجون مثل هذا السلوك، لخطورته واحتمال تسببه في وقوع حوادث.

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