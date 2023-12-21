الامارات | أكواخ ومقطورات فندقية وخيام القبب الفاخرة تجذب زوار حتا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتميز حتا بأجوائها الريفية، وإطلالاتها الساحرة على الطبيعة، وبتنوعها الكبير في خيارات السكن، التي تشمل الأكواخ، والمقطورات الفندقية، وخيام القبب الفاخرة، والكرفانات، والفلل الواسعة ذات التصاميم العصرية، والمزارع والاستراحات، وتوجد في «حتا وادي هب» بالتحديد، خيارات مختلفة للمبيت وسط الطبيعة، إضافة إلى أماكن مخصصة للشواء؛ لقضاء يوم جميل وممتع مع العائلة والأصدقاء.

وتعد «مقطورات سدر تريلرز» المقطورات الفندقية الفاخرة الأولى في المنطقة؛ حيث تتيح للزوار إمكانية التخييم على ضفاف سد حتا، كما تتميز كل مقطورة بمساحة تبلغ 18 متراً مربعاً مع شرفة خاصة لها، وتستوعب كل مقطورة شخصين بالغين وطفلين أقل من ثماني سنوات، ما يجعلها خياراً مناسباً للباحثين عن خيار مميز للاستجمام وسط الطبيعة الجبلية.

وتوفر «أكواخ دماني لودجز» معايير فندقية عالية الجودة، تمزج بين بساطة التصميم وتفاصيل حديثة ذات إطلالة مميزة على «حتا وادي هب»، كما تتضمن وسائل راحة تُقدم في أفخم الفنادق، كدورات مياه حديثة، وتلفزيون، وسرير مريح، وتتميز بمساحة 18 متراً مربعاً لكل منها مع شرفة خاصة، وتستوعب شخصين بالغين، وتعد خياراً مناسباً لمحبي الجبال والطبيعة، لتميزها بإطلالة ساحرة من قمم حتا الجبلية.

«خيام القبب الفاخرة»

15 خيمة دائمة تتخذ كل واحدة منها شكل القبة مع نوافذ بانورامية بإطلالات رائعة على سلسلة جبال حتا، وتحتاج إلى مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من «حتا وادي هب»؛ حيث جُهزت كل خيمة منها بموقد نار خاص، وأدوات للشواء ضمن تراس واسع، يتيح للعائلات والأصدقاء، قضاء أمتع الأوقات في الخيم العصرية؛ وهي من أحدث الخيارات السكنية في منطقة حتا.

«كرفانات»

تتميز الكرفانات بتصميمات بسيطة وفاخرة في الوقت نفسه؛ حيث تقدم للضيوف تجربة فريدة من حيث التصميم المختلف؛ إذ يمكن للزوار ركن سياراتهم إلى جوار الكرفان مباشرة، ما يتيح سهولة الوصول إلى داخل المنتزه والخروج منه، كما يمكن للضيوف الحصول على وجبة طعام من خلال شاحنات الطعام الموجودة في «حتا وادي هب» القريب.

وتتوفر في حتا مجموعة كبيرة من المزارع والاستراحات والفلل السكنية التي تجعلها وجهة مميزة لزوار حتا على مدار العام؛ حيث يمكن الاستمتاع بخيارات السكن التي تتميز بموقعها الرائع في الطبيعة، وأحواض السباحة ذات الخصوصية العالية؛ ما يجعلها خياراً رائعاً للأسر الكبيرة والأصدقاء الذين يرغبون بالاستمتاع في الطبيعة بأجواء خاصة.

«ذا بالم هاوس حتا»

يجمع «ذا بالم هاوس حتا» بين الحداثة والطبيعة الريفية؛ حيث يحتوي على حوض سباحة كبير، ومنطقة ألعاب للأطفال، إضافة إلى إسطبل للخيول؛ لذا يعد «ذا بالم هاوس حتا» ملاذاً معزولاً ومنتجعاً فاخراً مثالياً لمجموعات تصل إلى ثمانية أشخاص، كما يضم تصميماً رائعاً وحديثاً؛ إذ تضفي الهندسة المعمارية والديكور الحديث في «ذا بالم هاوس حتا» تبايناً رائعاً مع منظر الجبال.

«حتا رويال هاوس»

يوفر «حتا رويال هاوس» فرصة رائعة لزواره، للاستمتاع بلحظات مميزة في الطبيعة الساحرة، لاسيما بمنظر الشلال من الجبال؛ حيث يعد خياراً رائعاً للأسر والمجموعات الكبيرة، وتوفر الفيلا غرفاً واسعة وصالة مع مطبخ مجهز بالكامل، وغرفة خاصة لمساعدة المنزل، كما تحتوي على مرافق مختلفة كحمام سباحة خاص بالسخان والجاكوزي، ما يجعل «حتا رويال هاوس» خياراً رائعاً طوال العام، وخياراً مناسباً للأسر والمجموعات الكبيرة.

15 خيمة دائمة تتخذ كل منها شكل القبة مع نوافذ بإطلالات بانورامية على سلسلة جبال حتا.

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