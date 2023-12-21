الامارات | بحيرة ليم.. قلب حتا الدافئ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمكن لمحبي الطبيعة والهدوء والمناظر الجبلية والزراعية الخلابة، زيارة بحيرة ليم في منطقة حتا التي تتميز بموقعها الجميل بين سلسلة من الجبال المحاطة بالمزارع الخلابة في منطقة حتا، تم تطويرها لتصبح أحد المعالم السياحية لأهالي وزوار منطقة حتا.

وتقع بحيرة ليم في وادي ليم بمنطقة حتا، ويبلغ طولها 395 متراً، ومتوسط عرض مجرى المياه يصل إلى 50 متراً، فيما يصل متوسط عمق المياه إلى متر واحد، وتبلغ كمية المياه فيها 19 ألفاً و750 متراً مكعباً.

ويتوافد أهالي حتا وزوارها إلى «بحيرة ليم»، لقضاء أجمل الأوقات في أحضان طبيعة حتا وجبالها، خصوصاً في الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية، حيث توجد بها مسطحات زراعية واسعة، وأماكن مخصصة للعب الأطفال، واستراحات لمحبي الشواء في الهواء الطلق، والجسور المعلقة التي تتيح للزوار المشي فوق البحيرة، وأماكن مخصصة لممارسة هواية المشي وركوب الدراجات الهوائية والجبلية، إضافة إلى وجود قوارب التجديف للاستمتاع برحلات في البحيرة ومشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة، والاستمتاع برؤية البط وهو يسبح بين أرجاء بحيرة ليم.

واختيرت بحيرة ليم ضمن أبرز المواقع التي يقام فيها مهرجان «شتانا في حتا» الذي انطلق في 15 ديسمبر الجاري، وتقام خلاله العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة للكبار والصغار، وتشارك الفرق الحربية الشعبية بالأهازيج والأغاني الشعبية الموروثة، إلى جانب وجود الأكشاك (المحال الصغيرة) للأسر المنتجة والمواهب الإماراتية الشابة من أهالي منطقة حتا، لبيع مختلف المأكولات، والمشروبات الساخنة والباردة، إضافة إلى بيع المنتجات اليدوية المحلية. وخلال تجولك في البحيرة ستتمكن من شراء التحف التذكارية التي تحتوي على المعالم السياحية لمنطقة حتا.