الامارات | الإمارات ترسل طائرة تحمل 1640 مولد طاقة للمدنيين الأوكرانيين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، إرسالها طائرة مساعدات، تحمل على متنها 100 طن من مولدات الطاقة للمدنيين المتضررين نتيجة للأزمة المستمرة في أوكرانيا؛ وذلك لمساعدتهم على مواجهة ظروف الشتاء القاسي، وتتضمن المساعدات 1640 من مولدات الطاقة المنزلية، تراوح قدرة الواحد منها بين 3.5 كيلو واط و8 كيلو واط؛ لتسهم في توفير الطاقة لمنازل المدنيين.

وقامت دولة الإمارات، بنقل جزء من المولدات الكهربائية إلى العاصمة البولندية وارسو، على أن يتم نقل باقي المولدات في شهر يناير المقبل.

وأكد سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بولندا، محمد أحمد الحربي، أن هذه المساعدات، تعكس قيم دولة الإمارات الراسخة في تقديم الدعم والإغاثة للشعوب في أوقات الحاجة.

من جانبه، قال مدير الدعم والمساعدات الإنسانية بمكتب الشؤون الدولية بديوان الرئاسة، والمسؤول عن ملف المساعدات، ماجد بن كمال: «إن دولة الإمارات ستواصل إرسال شحنات أخرى، تتضمن مساعدات لقطاعي التعليم والصحة، إلى جانب استكمال المساعدات الشتوية خلال هذا الشهر وبداية العام الجديد؛ وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية».