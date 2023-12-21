الامارات | بدء ضخ المياه المحلاة إلى سكان غزة من محطات التحلية الإماراتية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت عملية «الفارس الشهم 3» عن نجاح عملية الضخ الكامل للمياه المحلاة إلى الأشقاء الفلسطينيين في رفح داخل قطاع غزة من محطات تحلية المياه الإماراتية في رفح المصرية، بعد أن تم مد خط الأنابيب من موقع محطات التحلية، بطول 900 متر؛ حيث قامت مصلحة المياه برفح الفلسطينية بسحب خط المياه من الحدود المصرية.

وجاء نجاح ضخ المياه إلى داخل القطاع في توقيت يعاني فيه سكان غزة شحاً في المياه المحلاة؛ حيث سيقوم خط المياه بتزويد مراكز الإيواء باحتياجاتها اليومية الضرورية من مياه الشرب.

وكانت مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، لانا زكي نسيبة، دشنت بحضور عدد كبير من مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ثلاث محطات تحلية مياه، شيّدتها الإمارات لهذا الغرض، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية.

وستعمل المحطات الثلاث على تحلية نحو 600 ألف غالون يومياً، وضخها عبر الأنابيب إلى داخل قطاع غزة؛ لتغطية احتياجات نحو 300 ألف نسمة.

ويأتي تدشين هذه المحطات ضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أطلقتها الدولة في الخامس من نوفمبر الماضي، لتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة.