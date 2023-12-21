الأولى من نوعها.. "قضاء أبوظبي" تطلق خدمة التسليم الفوري لعقود الزواج رقمياً

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، خدمة التسليم الفوري لعقود الزواج رقمياً عبر الرسائل النصية والقنوات الإلكترونية المعتمدة، والتي تعد الخدمة الأولى من نوعها، إذ تتيح إرسال عقد الزواج إلكترونياً للزوجين في مجلس العقد بشكل مباشر، فور انتهاء المأذون من إبرام عقد الزواج وإجراء المصادقة الرقمية.

وقد أنجزت دائرة القضاء نحو 7 آلاف عقد زواج رقمي منذ إطلاق خدمة عقود الزواج الرقمية في شهر أكتوبر 2022، والتي توفر إتمام جميع الإجراءات إلكترونياً، مع إتاحة خيار إجراء جلسة العقد عن بُعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، مع مشاركة الوثيقة النهائية لعقد الزواج عبر القنوات الرسمية باستخدام التوقيع الرقمي.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء أبوظبي، أن خدمة تسليم عقود الزواج مباشرة في مجلس العقد، تأتي ضمن حزمة الخدمات المتطورة المقدمة في القطاع القضائي والعدلي في إمارة أبوظبي، تماشيا مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لاستدامة التطوير والتحديث للمنظومة القضائية بما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية وتحقيق الريادة عالمياً.

​وتتيح خدمة عقود الزواج الرقمية، للمتعاملين تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني لدائرة القضاء في أبوظبي، باستخدام الهوية الرقمية، واستكمال الإجراءات والدفع إلكترونياً بعد الحصول على الموافقة، ثم استخدام نظام حجز المواعيد، مع إمكانية إجراء عقد الزواج حضوريا أو عن بُعد عن طريق الاتصال المرئي، وتسليم عقد الزواج رقمياً بعد انتهاء المأذون من إتمام الإجراءات.

​كما تتيح الخدمة الرقمية، مرونة كبيرة في اختيار الموعد المناسب لإجراء عقد الزواج، من خلال الاطلاع على مواعيد المأذونين المعتمدين، مع تسلم نتيجة الفحص الطبي للخاطبين تلقائياً، والاستغناء عن السجل الورقي للمأذون واستبداله برقم العقد الإلكتروني الذي يصدر مصادق عليه رقمياً.