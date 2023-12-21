الامارات | رئيس الدولة يبحث هاتفيا مع رئيس إندونيسيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وفخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، خلال اتصال هاتفي، مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها خاصة في المجالات التنموية، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وهنأ صاحب السمو رئيس الدولة، خلال الاتصال، فخامة الرئيس الإندونيسي، بالاكتشاف الضخم للغاز الطبيعي الذي حققته شركة مبادلة للطاقة مؤخراً في إندونيسيا، مؤكدًا أنه يجسد التطور النوعي الذي تشهده العلاقات الإماراتية - الإندونيسية خاصة في مجال الطاقة، وتمنى سموه أن يكون هذا الاكتشاف للغاز الطبيعي رافدًا مهمًا من روافد التنمية لمصلحة الشعب الإندونيسي الصديق.

من جانبه، أكد الرئيس الإندونيسي قوة العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإندونيسيا، منوهًا بالتعاون المثمر بين البلدين وخاصة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، وعبر عن تقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لدعمه هذه العلاقات على المستويات جميعها.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال الهاتفي، مواصلة العمل المشترك من أجل توسيع قاعدة المصالح المتبادلة ودفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى الأمام، بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما.