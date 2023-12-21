الامارات | تحديد عطلة رأس السنة الميلادية بالقطاع الخاص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن يوم الإثنين الموافق 1 يناير 2024 عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة رأس السنة الميلادية.

جاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص.

تحديد عطلة رأس السنة الميلادية في الحكومة الاتحادية