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الامارات | تحديد عطلة رأس السنة الميلادية بالقطاع الخاص

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دبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد عطلة رأس السنة الميلادية بالقطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن يوم الإثنين الموافق 1 يناير 2024 عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة رأس السنة الميلادية.

جاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص.

تحديد عطلة رأس السنة الميلادية في الحكومة الاتحادية

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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