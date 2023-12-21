الامارات | "طرق دبي" تعلن عن خطة التحوّل إلى الدراجات الكهربائية في قطاع توصيل الطلبات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تنفيذ عن مبادرة خضراء جديدة موجّهة لشركات توصيل الطلبات، وتتلخّص هذه المبادرة في خطة للتحول إلى استخدام الدراجات الكهربائية الصديقة للبيئة في قطاع توصيل الطلبات.

وتتضمن الخطة تطوير البنية التحتية لقطاع النقل التجاري، والتعديل في اشتراطات الترخيص والتسجيل، بالإضافة إلى تطوير مشاريع لمحطات شحن تجريبية لتبديل بطاريات الدراجات الكهربائية، التي ستعمل في قطاع خدمة توصيل الطلبات لضمان تحقيق الأهداف المنشودة المتمثّلة في المحافظة على استدامة الطاقة المطلوبة لهذه الدراجات وهي طاقة نظيفة وصديقة للبيئة.

وتفصيلاً قال مدير إدارة أنشطة النقل التجارية بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، مهند خالد المهيري: "يأتي هذا المشروع في إطار الجهود الحثيثة والمستمرة، التي تبذلها الهيئة لتعزيز وتحسين أداء وتجارب وسائل النقل المستدام وتقديم خدمات أكثر فعالية وأكثر استدامة تماشياً مع رؤية دبي 2030 الرامية إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30%، بالإضافة إلى أن هذه المبادرة تتناغم حاليا مع عام الاستدامة 2023.

وأضاف المهيري: "تهدف هذه المبادرة إلى توسيع وتعزيز خدمات النقل التجاري الحالية والمستقبلية بالإضافة إلى تسريع التحول لوسائل النقل ذات الانبعاثات الصفرية بما يسهم في تعزيز المسؤولية المؤسسية تجاه المجتمع بجميع شرائحه."

وتابع بأن هيئة الطرق والمواصلات وبالشراكة مع الشركات المتخصصة في هذا المجال، قد بدأت باتخاذ الخطوة الأولى لدراسة وتطوير النموذج الأمثل من الدراجات الكهربائية لتكون ملائمة وتتناسب مع طبيعة أعمال قطاع توصيل الطلبات، في خطوة تهدف إلى تحفيز وتشجيع الشركات العاملة في هذا المجال على تبني استخدام وسائل نقل خضراء صديقة للبيئة.

وستتضمن الخطة إنشاء محطات شحن موزعة على جميع أرجاء إمارة دبي لتوفير الممكنات للتحول التدريجي للدراجات الكهربائية، التي ستسهم بلا شك في تخفيض التكاليف التشغيلية من خلال تقليل الاعتماد على استهلاك الوقود الأحفوري، والحد من سلوكيات القيادة السلبية باستخدام التكنولوجيا المميزة التي تتمتع بها الدراجات الكهربائية والمتفوّقة على نظيرتها النارية، الأمر الذي سيؤدي بالتالي إلى خفض نسبة الحوادث.

واختتم مدير إدارة أنشطة النقل التجارية بمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، حديثة بالقول: "تؤكد هيئة الطرق والمواصلات في دبي التزامها الراسخ بالامتثال لرؤية قيادتها الحكيمة وتقديم الحلول المثلى لقطاع النقل التجاري بما يساهم في رفع كفاءة وفعالية وسائل النقل ويخدم التوجهات الاستراتيجية لقطاع النقل التجاري."