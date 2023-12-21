تعرف على طقس الإمارات المتوقع غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على السواحل والجزر يصبح رطبا ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وحركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية - شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 08:50 والمد الثاني عند الساعة 21:22 والجزر الأول عند الساعة 15:33 والجزر الثاني عند الساعة 02:45.في بحر عمان، الموج خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:04 والمد الثاني عند الساعة 05:41 والجزر الأول عند الساعة 12:18 والجزر الثاني عند الساعة 00:09.