برعاية منصور بن زايد.. ذياب بن زايد يتوج أبطال الرياضة الإماراتية لعام 2022

21 ديسمبر 2023 17:18

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، توج سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس نادي الوحدة الرياضي الثقافي، أصحاب الإنجازات الرياضية لعام 2022، خلال الحفل الذي نظمته الهيئة العامة للرياضة بنسخته الـ 17 اليوم الخميس، في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

حضر الحفل معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسعيد عبد الغفار حسين، مدير عام الهيئة العامة للرياضة، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، وعدد من أصحاب المعالي والمسؤولين ممثلي الجهات الرياضية والشركاء الاستراتيجيين من اللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية وأعضاء المجلس التنسيقي الرياضي ورؤساء الاتحادات الرياضية.

وتوجه معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لحرص سموه الدائم على رعاية الحفل وتكريم الفائزين والفائزات وعلى جهوده الكريمة من أجل تمكين شباب الوطن من تحقيق آمالهم وطموحاتهم من خلال دعم جميع المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الريادة والتفوق لدولة الإمارات في المجالات المختلفة بما فيها المجال الرياضي.

وهنأ معاليه الاتحادات وأبطال الإمارات المكرمين، مشيداً بإنجازاتهم المتميزة التي أسهمت في وضع رياضة الإمارات بمكانة مرموقة تليق بها من خلال اعتلائهم منصات التتويج في المحافل الرياضية الإقليمية والقارية والدولية، قائلاً: "نعيش حالة من الفخر والاعتزاز بأصحاب الإنجازات الرياضية عن عام 2022، الذين تمكنوا عن جدارة واستحقاق من الظفر بجائزة الإنجاز الرياضي، تشجيعاً لهم على تحقيق المزيد من الألقاب والميداليات ورفع اسم الإمارات عالياً في الاستحقاقات الرياضية المقبلة كافة في ظل الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة لقطاع الرياضة في الدولة".

وقال معاليه، في كلمته الافتتاحية "استلهاماً من رؤى وتطلعات قيادتنا الرشيدة، شهدت رياضة الإمارات خلال المرحلة الماضية نقلات نوعية وتطورات مستمرة للإسهام في إرساء دعائم منظومة مؤسسية مرنة ومتكاملة، وصناعة هوية جديدة لها؛ إذ تم إطلاق سلسلة مهمة من المبادرات والمشاريع والبرامج الريادية لتسريع التنمية الرياضية في الدولة، وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 وهي أول استراتيجية شاملة للقطاع الرياضي في الدولة تتضمن 17 مشروعاً طموحاً لتعزيز حضور الرياضة الإماراتية على خريطة الرياضة العالمية، إلى جانب صدور قانون الرياضة وإطلاق لجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي، ومشروع تحول الاتحادات الرياضية، وبطولات الألعاب المدرسية".

وأضاف "يمثل التطور المستمر، الذي تعيشه الرياضة الإمارتية في الوقت الحالي، ثمرة لتضافر الجهود بين الشركاء في قطاع الرياضة بالدولة لدعم المخرجات كافة، التي تصب في تحقيق الإنجازات الرياضية وتطلعاتنا الوطنية، وسنواصل في هذا الصدد إطلاق المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، بهدف تحقيق نقلة نوعية لرياضة الإمارات في المستقبل القريب".

وأكد أن إنجازات الرياضة الإماراتية، التي تحققت خلال عام 2022، تعكس إرادة أبناء وبنات الوطن وعزيمتهم على نيل الريادة والتفوق، معرباً عن سعادته بنجاحات اللاعبين واللاعبات المكرمين، التي ترجمت الرؤى والطموحات إلى واقع ملموس، ما أسهم في رفع تنافسية رياضة الإمارات بشكل ملحوظ على خريطة الرياضة العالمية.

شمل الحفل تكريم 152 رياضياً من 10 اتحادات رياضية نجحوا خلال عام 2022 في حصد 140 ميدالية ملونة على مستويات التنافس العالمي والدولي والآسيوي وغرب آسيا والعربي والخليجي، تنوعت ما بين ذهبية وفضية وبرونزية، ليستحقوا المكافآت المالية القيمة التي تم توزيعها، على 116 لاعباً ولاعبة بجانب 12 مدرباً ومدربة، و11 إدارياً و10 رؤساء وفود و3 حكام.

تصدر اتحاد الإمارات للجوجيتسو قائمة الاتحادات الأكثر تحقيقاً للإنجازات خلال العام 2022 برصيد 41 ميدالية عالمية بواقع 17 ميدالية ذهبية و13 فضية و11 برونزية، فيما حصدت اللجنة البارالمبية الوطنية النصيب الأكبر من قيمة المكرمة، ونال اللاعبان محمد الحمادي لاعب ألعاب القوى البارالمبية، وعبد الله سلطان العرياني لاعب الرماية البارالمبية، صاحبا الأرقام القياسية العالمية تكريما خاصا وحصلا على مكافأة مالية استثنائية.

وضمت قائمة المكرمين في حفل أصحاب الإنجازات الرياضية عن عام 2022 اتحادات بناء الأجسام واللياقة البدنية، والجوجيتسو، والدراجات، والرماية، والشراع والتجديف، والفروسية، والمواي تاي، والكيك بوكسنج، والجودو، واللجنة البارالمبية الوطنية، بجانب 3 حكام هم عبد العزيز علي الحمادي، وعبد العزيز يوسف العبيدلي، حكام المواي التاي، والكيك بوكسينج، بالإضافة إلى محمد سالم المهري، من اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.