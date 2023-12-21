الامارات | 2.6 مليار درهم قيمة التداولات العقارية بالشارقة خلال نوفمبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ حجم التداول العقاري في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة 2.6 مليار درهم، خلال شهر نوفمبر من العام الجاري 2023، فيما وصل عدد المعاملات الكلي إلى 4,079 معاملة، بينما بلغ الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع إلى 10.6 مليون قدم مربع خلال ذات الفترة، وذلك حسب ما أفاد "تقرير حركة التداولات العقارية" الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

وتؤكد نتائج التقرير الصادر عن الدائرة، أن إمارة الشارقة أصبحت وجهة مفضلة للمستثمرين العرب الأجانب في ظل ما توفره من بيئة استثمار آمنة وجاذبة للأعمال، وهو ما يظهر في الزيادة المستمرة لاستثمارات الأجانب بالدولة بكافة القطاعات، وفي مقدمتها القطاع العقاري الذي يتميز بالأمان والاستقرار والعائد الاستثماري المرتفع، بجانب طرح مشاريع جديدة بأسعار تنافسية وتسهيلات متنوعة، أسهمت جميعاً في تلبية تطلعات مختلف الشرائح سواء من الباحثين عن فرص الربح والاستثمار أو العيش والاستقرار في الإمارة الباسمة.

تصنيف المعاملات

أوضحت إحصائيات دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن مجموع المعاملات المنفذة خلال شهر نوفمبر 2023، وصلت إلى 4,079 معاملة، حيث بلغ عدد معاملات البيع 822 معاملة، بنسبة 20.2% من عدد المعاملات الكلي، وبلغت عدد معاملات الرهن 327 معاملة بنسبة 8% من إجمالي المعاملات وبقيمة إجمالية بلغت 434.5 مليون درهم، فيما بلغت باقي معاملات التداولات الأخرى 2,930 معاملة ونسبتها 71.8% من العدد الكلي للمعاملات.

معاملات بيع في 102 منطقة

جرت معاملات البيع في 102 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 330 أرض فضاء، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 256 معاملة، بينما وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة بالإمارة إلى 236 معاملة من إجمالي المعاملات.

مويلح التجارية تواصل تصدرها

أظهر التقرير تصدّر منطقة مويلح التجارية قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 130 معاملة، تلتها منطقة مزيرعة بـ 77 معاملة، ثم منطقة الخان بـ 50 معاملة، تلتها منطقة روضة القرط بـ 44 معاملة.

وأما المناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول العقاري، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 159.2مليون درهم، تلتها منطقة الصجعة الصناعية بـ 146.2 مليون درهم، ثم منطقة الخان بـ 66 مليون درهم، و"منطقة المجاز 3" بـ 61.6 مليون درهم.

وتركزت التداولات المنفذة في المنطقة الوسطى على المدينة القاسمية بـ 35 معاملة، بحجم تداول وصل إلى 16.8 مليون درهم، وهو الأعلى في المنطقة الوسطى.

وفي مدينة خورفكان تصدرت منطقة "حي حياوة 4" بـ 6 معاملات، بحجم تداول بلغ 7.1 مليون درهم وهو الأعلى في المدينة.

وفي مدينة كلباء، تصدرت منطقة تجارية سور كلباء بـ 6 معاملات، فيما كانت منطقة "الطريف 5" أعلى منطقة من حيث حجم التداول العقاري الذي وصل إلى 1.8 مليون درهم.