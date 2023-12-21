الامارات | "نادي الكباتن": "هلا" تطلق أوّل برنامج ولاء حصري لقائدي المركبات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت "هلا"، الشركة التي تقدّم أسهل الحلول لحجز سيارات الأجرة ميسورة التكلفة إلكترونيًا في دبي، عن إطلاقها برنامج "نادي الكباتن" Captain Club، برنامج الولاء الفريد من نوعه والمصمّم حصرًا لتزويد قائدي المركبات بالعروض والخصومات الفريدة. و سيستفيد جميع قائدي مركبات "هلا"، البالغ عددهم 22,000 قائد، من المزايا التي يقدّمها البرنامج، والتي تأخذ بالاعتبار رفاهيتهم واحتياجاتهم. حيث تمّ تدشين برنامج الولاء خلال حفل الإطلاق الرسمي الذي حضره شركاء الامتياز والرعاة الرئيسيون وقائدي المركبات وفريق هلا .

وفي هذا الصدد، قال خالد نسيبه، الرئيس التنفيذي لشركة "هلا": " لطالما ركّزنا في هلا على وضع قائدي مركباتنا في صلب عملياتنا. بالتالي، يسرّنا أن نقدّم لكم برنامج "نادي هلا كابتن"، أوّل برنامج ولاء فريد من نوعه في الإمارات العربية المتحدة والمخصّص حصرًا لقائدي المركبات. تسلّط هذه المبادرة الضوء على التزامنا بـ"رعاية الكباتن"، وتسطّر إنجازًا بارزًا، وتضيف قيمةً لجهودنا المستمرة في دعم مجتمع قائدي المركبات لدينا."

وأضاف: بات بإمكان قائدي مركباتنا الاستفادة من عدد كبير من المزايا طويلة الأمد التي يوفّرها البرنامج، كما التوسّع والنمو في عملهم من خلال منصة موحّدة وسهلة الاستخدام. وفي إطار التزامنا بتحسين حياة قائدي مركباتنا، شرعنا في "هلا" إبرام شراكات مع العديد من الشركاء الخارجيين، سعيًا منا لتزويد قائدي مركباتنا بمجموعة واسعة من المزايا، بما في ذلك فرص السفر والموارد التعليمية والخدمات الطبية ومزايا البيع بالتجزئة وغيرها. وما زلنا بصدد إبرام مزيد من الشراكات مع العلامات التجارية لتوسيع عروضنا وتعزيزها، وبالتالي ضمان تجارب أفضل لقائدي مركباتنا."

ويمكن لقائدي المركبات الوصول إلى برنامج " نادي الكباتن" مباشرةً عبر التطبيق الذي يستخدمونه في عملياتهم اليومية، ما يضمن استخدامًا سهلًا ومريحًا. ويشمل البرنامج 4 مستويات وهي البلاتيني والذهبي والفضي والبرونزي حيث يقوم كلّ منها على الأداء، ما يتيح لقائدي المركبات الاستمتاع بمجموعة أوسع من المزايا المحسنة والامتيازات الحصرية أثناء تقدّمهم عبر كل مستوى.

كانت "هلا" قد أبرمت، في إطار مساعيها لتطوير برنامج الولاء، شراكات مع العديد من العلامات التجارية، سعيًا منها لتزويد قائدي المركبات بشتى العروض الحصرية، بما في ذلك: موقع Makemytrip.com الذي قدّم لقائدي المركبات خصومات على الرحلات الجوية والفنادق؛ ومجموعة نافيتاس، وهي مؤسسة تعليمية رائدة قدّمت دورات تدريبية قائمة على المهارات لكل من قائدي المركبات وأبنائهم؛ فضلًا عن مركز أستر الطبي الذي قدّم لقائدي المركبات خصومات على الفحوصات والاستشارات الطبية؛ وشركة ماكس فاشن التي قدّمت خصومات على الملابس. كذلك، أبرمت "هلا" شراكات مع أكثر من 10 مطاعم يحبّذها قائدو المركبات، كما وشراكة مع شركة زمزم لتجارة الإلكترونيات، ما أتاح لقائدي المركبات الاستمتاع بخصومات على المأكولات والاستفادة من العروض المميزة على الأجهزة الإلكترونية.

وفي إطار التزامها تجاه "رعاية الكباتن"، وفّرت "هلا" في مطلع هذا العام محافظ "Careem Pay" الرقمية لفريق قائدي مركباتها، وذلك بهدف مساعدتهم في تلقي المدفوعات والإكراميات والمكافآت بشكل أسرع، ناهيك عن الاستفادة من مزايا أخرى. وقد باشر 21,968 قائد في استخدام حل الدفع هذا. كذلك، واظبت "هلا"، منذ افتتاحها "هلا هوم"، المركز المكرّس لدعم قائدي المركبات، على تدريب ما يزيد عن 7,667 قائد، وعقدت 130 ورشة عمل ونشاط لفريقها.

تدير "هلا" حاليًا 22,000 قائد مركبة على منصتها، وتمتلك أسطولًا مكونًا من 12,000 مركبة قدّمها شركاؤها في الامتياز لسكان دبي وزوارها.