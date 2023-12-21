«حمدان بن راشد للعلوم الطبية والتربوية» تختتم فعاليات البرنامج الشتوي للموهوبين

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

اختتمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، فعالية البرنامج الشتوي للموهوبين 2023 الذي انعقد خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر الجاري، وذلك في حفل ختامي نظمته المؤسسة في نادي ذخر بحديقة الصفا بدبي.

وتضمّن البرنامج طيلة 11 يوماً سلسلة من الفعاليات وورش العمل والأنشطة التي هدفت إلى صقل مهارات الطلاب انسجاماً مع متطلبات ومعايير التعليم في القرن الحادي والعشرين ومنحى «ستيم» العالمي.

وكرّمت المؤسسة خلال الحفل الختامي كافة طلبة المشاركين من مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار وبحضور عبدالنور الهاشمي نائب المدير التنفيذي الذي أعرب باختتام البرنامج الشتوي قائلاً: «يسعدنا أن نكرّم الطلاب في ختام برنامج الشتوي للموهوبين 2023 الذي تزامن مع فرصة الشتاء للطلاب، وقد تم تصميمه ليتابع التطورات ودعم الطلاب الموهوبين بالمهارات الضرورية للتقدم في رحلتهم الابتكارية، من حيث إثرائهم بالمعرفة والتوجيه. كما تأتي هذه الأنشطة في سياق أهداف المؤسسة إلى تعزيز الإبداع والابتكار في المجتمع، من خلال البرامج التدريبية الهادفة التي توفر بيئة تفاعلية ممتعة للموهوبين والمبتكرين لتشجيعهم وتحفيزهم على الإبداع والتميز».

وفيما يتعلق بنجاح البرنامج، قال الهاشمي: «قام بالإشراف على تنفيذ البرنامج وتقديم المحاضرات والورش نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التكنولوجيا والابتكار والتربويين. وتم تحقيق نجاح ملحوظ في برنامجنا الشتوي، حيث قدّم فريق عمل المؤسسة التوجيه والإرشاد بشكل فعّال لجميع الطلاب المشاركين. وتم تنظيم جلسات حوارية جماعية وفردية بهدف مساعدتهم على النمو والتطور وتعزيز التكيف الإيجابي في مجالات الانفعالات والمعرفة والمهن، مما أسهم في تعزيز الدافعية للتعلم وتحقيق الإنجاز. كما أسهم البرنامج في بناء علاقات اجتماعية مبنية على تعزيز التكيف مع حقائق العالم الخارجي ومكونات العالم الداخلي للطلاب، بما في ذلك قدراتهم ودوافعهم وقيمهم». وتقدم سعادته بالشكر والتقدير إلى جميع الشركاء الذين أسهموا بنجاح هذه الفعالية.

وتضمّن البرنامج الشتوي برنامج «التكنولوجيا والإنسان» واستهدف الفئة العمرية من 10 إلى 13 عاماً، وفي برنامج تطبيقات الطاقة المتجددة الذي استهدف الطلبة في الفئة العمرية من 10 إلى 13 عاماً، هدف البرنامج إلى تطبيق مفهوم الطاقة المتجددة النظري بشكل عملي، حيث قام الطلبة بتوليد الطاقة المتجددة من مصادر مختلفة وحفظها ثم استخدامها بشكل مستدام. كما زار الطلبة مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، حيث تم اطلاعهم على أهمية المجمع في توفير مصادر طاقة متجددة تسهم في وصول دولة الامارات الى الحياد الكربوني في عام 2050.

وفي برنامج BILDTIS EDU والذي صمم من قبل مهندسين وتربويين من منظمة اليونيسف، نجح البرنامج في تنمية فضول الطلبة والتطبيق العملي للعلوم النظرية في الهندسة والتصميم وإدارة الأموال والعقود بالإضافة إلى تطوير الخيال والإبداع لحل المشكلات.