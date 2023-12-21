43.9 مليون درهم من «بيت الخير» لدعم الأسر المواطنة الأقل دخلاً

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

بلغ حجم إنفاق جمعية بيت الخير على دعم الأسر المواطنة الأقل دخلاً حتى نهاية نوفمبر الماضي، 43.995.951 درهم، التزاماً منها بالهدف الأول من أهدافها، والذي يتصدر خططها الاستراتيجية، وينص على «تحسين المستوى المعيشي للأسر المتعففة»، انطلاقاً من التزامها بمسؤوليتها المجتمعية نحو مجتمع الإمارات تعزيزاً للتكافل والتراحم.

ويأتي برنامج «أمان»، الذي يقدم لهذه الأسر مساعدات نقدية وغذائية بشكل شهري في مقدمة البرامج التي تستهدف النهوض بمعاش الأسر المواطنة الأقل دخلاً، بما فيها أسر الأيتام وأصحاب الهمم وأسر الشباب الناشئة، إذ أنفق هذا البرنامج حتى نوفمبر 2023 مبلغ 10.573.700 درهم.

وتعهدت «بيت الخير» بتعزيز التحصيل العلمي لأبناء الأسر المعسرة، من خلال برنامج «تعليم»، حتى يستكملوا تعليمهم، ويتمكَنوا من دخول سوق العمل، من خلال مشروع «تيسير» الذي يقوم بدعم الطلبة في سائر المراحل، ويمدهم باحتياجاتهم المدرسية والجامعية، والذي وصل ما أنفقه حتى نوفمبر إلى مبلغ 6.484.918 درهماً.

وعززت «بيت الخير» معاش الأسر المواطنة المحتاجة من خلال برنامج «حافز» للارتقاء بمستوى حياتها وظروفها، ويضم مشاريع دعم الإسكان وتوفير المستلزمات المنزلية، ومشروع صيانة منازل الأسر المحتاجة، وقد أنفق هذا البرنامج حتى نوفمبر 2023 مبلغ 7.573.700 درهم. ولم تنسَ الجمعية واجبها نحو هذه الأسر في المناسبات الموسمية، كرمضان والأعياد، فسعت لإسعادها، حتى تدخل البهجة إلى بيوتها، وترسم البسمة على شفاه أبنائها، وذلك من خلال مشاريع المير الرمضاني وزكاة الفطر والعيدية وكسوة الملابس والأضاحي ومشروع المواد الغذائية ومشروع نُسُك، وقد أنفقت الجمعية على هذه المشاريع حتى نوفمبر 2023 مبلغ 19.363.633 درهماً.