«أوقاف دبي» تدعم 80 قاصراً لأداء مناسك العمرة

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

قدّمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، دعماً مالياً بقيمة 500 ألف درهم، إلى هيئة تنمية المجتمع بدبي للتكفل بإيفاد 80 قاصراً، وحاضناتهم من ذوي الدخل المحدود، لأداء مناسك العمرة، وذلك في إطار حرص المؤسسة على تعزيز السعادة بين القصّر.

ونظّمت المؤسسة، لقاءً توعوياً للقصّر وحاضناتهم من المشاركين في رحلة العمرة،وذلك في مجلس الخوانيج بدبي وتضمن اللقاء تقديم الوعي الديني والصحي والإرشادي حول رحلة العمرة بكافة تفاصيلها.

وقال علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، إن الدعم يأتي في إطار سعي المؤسسة إلى تعزيز جودة حياة القصّر، وإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم، وغرس القيم الخير والعطاء في نفوسهم، مؤكداً حرص المؤسسة على دعم المبادرات والنشاطات التي من شأنها تلبية الاحتياجات الاجتماعية للقصّر وحاضناتهم، وتعزيز الجوانب النفسية والتعليمية والترفيهية في حياتهم.