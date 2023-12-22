الامارات | الدفعة الرابعة من متطوعي المجال الطبي تغادر إلى غزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت عملية «الفارس الشهم 3» عن مغادرة سبعة من المتطوعين الطبيين إلى قطاع غزة، للانضمام إلى المستشفى الميداني الإماراتي، ليصل إجمالي عددهم إلى 35 متطوعاً، بينهم تسعة من العناصر النسائية.

ويختص هؤلاء الأطباء بطبّ وجراحة الأطفال والجراحة العامة والعناية المركزة.

وقام المستشفى الميداني الإماراتي منذ إنشائه بإجراء أكثر من 100 عملية جراحية كبرى ودقيقة. وتعامل خلال الأسبوعين الماضيين مع أكثر من 443 حالة استدعت تدخلاً طبياً من قبل فريق المستشفى للتعامل معها وتوفير العلاج والرعاية اللازمين، بدءاً من الإسعافات الأولية، مروراً بإجراء الجراحات الضرورية لإنقاذ الحياة وتوفير العلاجات اللازمة والأدوية، وانتهاء بالرعاية والعناية الحثيثة لتلك الحالات، فضلاً عن الاستشارات والخدمات الطبية العلاجية الأخرى.

ويضم المستشفى غرفاً للعمليات الجراحية مؤهلة لإجراء الجراحات المختلفة في تخصصات الجراحة العامة وجراحة الأطفال وجراحة العظام، والعناية الحثيثة للبالغين والأطفال، وعيادات تخصصية تشمل الباطنية، والأسنان والعظام والطب النفسي، وطب الأسرة، وطب الأطفال، فضلاً عن الخدمات الطبية المساندة، كخدمات الأشعة المقطعية والأشعة السينية، والصيدلة، ومختبر مزوّد بأحدث الأجهزة اللازمة لإجراء التحاليل والفحوص بأنواعها المختلفة، بما يعزز قدرته على تقديم العلاج المتكامل لمراجعيه والمستفيدين منه، وفق أفضل المعايير والبروتوكولات العالمية.

35 متطوعاً طبياً بينهم تسعة من العناصر النسائية، غادروا إلى غزة للانضمام إلى المستشفى الميداني الإماراتي.