الامارات | 7 آلاف عقد زواج رقمي خلال 14 شهراً في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ عدد عقود الزواج الرقمية التي أنجزتها دائرة القضاء في أبوظبي، نحو سبعة آلاف عقد منذ إطلاق خدمة التسليم الفوري للعقود عبر الرسائل النصية والقنوات الإلكترونية المعتمدة.

وتعد الخدمة الأولى من نوعها، إذ تتيح إرسال العقد إلكترونياً للزوجين في مجلس العقد، فور انتهاء المأذون من إبرام عقد الزواج، وإجراء المصادقة الرقمية.

وأطلقت الخدمة في أكتوبر من العام الماضي، وهي توفر إتمام جميع الإجراءات إلكترونياً، مع إتاحة خيار إجراء جلسة العقد عن بُعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي، مع مشاركة الوثيقة النهائية لعقد الزواج عبر القنوات الرسمية، باستخدام التوقيع الرقمي.

وأكد وكيل الدائرة، المستشار يوسف سعيد العبري، أن خدمة تسليم عقود الزواج مباشرة في مجلس العقد، تأتي ضمن حزمة الخدمات المتطورة المقدمة في القطاع القضائي والعدلي في أبوظبي، تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لاستدامة تطوير وتحديث المنظومة القضائية، بما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية وتحقيق الريادة عالمياً.

وتتيح خدمة عقود الزواج الرقمية، للمتعاملين، تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، باستخدام الهوية الرقمية، واستكمال الإجراءات والدفع إلكترونياً بعد الحصول على الموافقة، ثم استخدام نظام حجز المواعيد، مع إمكانية إجراء عقد الزواج حضورياً أو عن بُعد عن طريق الاتصال المرئي، وتسليم العقد رقمياً بعد انتهاء المأذون من إتمام الإجراءات.

كما تتيح الخدمة مرونة كبيرة في اختيار الموعد المناسب لإجراء عقد الزواج، من خلال الاطلاع على مواعيد المأذونين المعتمدين، مع تسلم نتيجة الفحص الطبي للخاطبين تلقائياً، والاستغناء عن السجل الورقي للمأذون واستبداله برقم العقد الإلكتروني الذي يصدر مصادقاً عليه رقمياً.