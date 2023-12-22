الامارات | بلدية دبي تنفذ تمريناً لمعالجة «عطل وهمي» في محطة ورسان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت بلدية دبي، بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات والشركاء الاستراتيجيين في الإمارة، تمرين طوارئ وهمياً استراتيجياً، يُحاكي خطر تعطل نظام الصرف الصحي في «محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة ورسان»، بهدف التأكد من جاهزية فرق العمل وسرعة استجابة منظومة الطوارئ في البلدية والجهات والشركاء الداعمين لأي أعطال أو حالات طارئة مشابهة قد تحدث مستقبلاً.

وأكد مدير إدارة المخاطر المؤسسية واستمرارية الأعمال في بلدية دبي، المهندس محمد راشد الظنحاني، أن التمرين من ضمن أولويات البلدية في الخطط الاستباقية والاستجابة الفعّالة لحالات الطوارئ والأزمات الاستراتيجية التي قد تؤثر في صحة وسلامة سكان الإمارة، وجزء من الإجراءات والخطط الفنية والإدارية لرفع جاهزية فرقها، وضمان استمرارية الأعمال للخدمات والعمليات والأنشطة التي تقدمها في الحالات الطارئة.

وقال الظنحاني: «نفذت فرق البلدية والجهات والشركاء الداعمين التمرين بكفاءةٍ عالية، حسب الخطط والسيناريوهات المحددة، والأدوار والمسؤوليات لكل منهم في وقتٍ قياسي، بما يعكُس مدى الجاهزية والاستجابة الكاملة لجميع الفرق للتعامل مع الحالات الطارئة».

وجرى إعداد وتنفيذ سيناريو وفرضيات التمرين الوهمي، بالتعاون مع كل من: الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والقيادة العامة للشرطة، والإدارة العامة للدفاع المدني، وهيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الكهرباء والمياه، وهيئة الصحة، إضافةً إلى مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وشركة نخيل، وعدد من مقاولي البلدية.

وشمل التمرين محاكاةً لسيناريو تعطل محطة ضخ المياه المعالجة في المحطة، والآثار المترتبة عن هذا التعطل الطارئ.

كما جرى تقييم وتحديد نقاط القوة، وفرص التحسين على خطط الاستجابة للحالات الطارئة، بما يرفع كفاءة فرق العمل، ويحسن مستويات التنسيق والتواصل مع مختلف الجهات والشركاء الداعمين.