جامعة الإمارات الأولى محليا والثالثة عربيا في تصنيف اتحاد الجامعات العربية

ابوظبي - سيف اليزيد - حققت جامعة الإمارات العربية المتحدة، المرتبة الأولى محليًا والثالثة عربيًا من بين 115 جامعة تم تقييمها حسب التصنيف العربي للجامعات الذي يتبع اتحاد الجامعات العربية.

ويعد هذا الإنجاز تطوراً أكاديمياً وبحثياً للجامعة، وإنجازًا جديداً بتحقيقها قفزات نوعية في التصنيف العربي للجامعات لهذا العام.

ويركز التصنيف على أربعة محاور رئيسية، هي جودة التعلم والتعليم، والبحث العلمي، والابتكار وريادة الأعمال، والتعاون المحلي والدولي وخدمة المجتمع.

وقال الأستاذ الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات، بهذه المناسبة: "نحن فخورون بتحقيق هذا التصنيف المرموق الذي يعكس التزامنا بالتميز الأكاديمي النوعي والبحثي.

وهذا الإنجاز هو ثمرة جهود متواصلة تعكس متانة برامجنا التعليمية والبحثية وتميز أعضاء هيئة التدريس حيث احتلت الجامعة المرتبة الأولى عربيا في محور التعليم والتعلم، وتركيز الجامعة المتواصل على الابتكار وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي وخدمة المجتمع."

وأضاف الدكتور مراد أن هذا التصنيف يؤكد مكانة جامعة الإمارات كمؤسسة تعليمية رائدة على المستوى العربي، ويعزز من دورها مركزا للبحث العلمي والابتكار ويساهم في تقديم الحلول العلمية المبتكرة.

وأكد أن الجامعة ملتزمة بمواصلة هذا النهج لتحقيق المزيد من التقدم والنجاح في المستقبل من خلال استراتيجيات وخطط طموحة تساهم في تعزيز المخرجات التعليمية وبناء جيل من الخريجين يملك المهارات المستقبلية.

وتعتبر جامعة الإمارات منارة للعلم والمعرفة، ويعتبر هذا التصنيف تأكيدًا على جودة برامجها التعليمية والبحثية، ودورها البارز في تعزيز التعليم والبحث العلمي في الدولة والمنطقة العربية.