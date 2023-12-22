الامارات | "الخارجية" تتابع الوضع الصحي لمواطن وزوجته أصيبا في التشيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة الخارجية أنها تتابع الوضع الصحي للمواطن الإماراتي وزوجته اللذين أصيبا في جمهورية التشيك إثر حادث إطلاق النار الذي وقع أمس، في العاصمة براغ، مؤكدة حرصها على تقديم الدعم الكامل والرعاية الصحية للمصابين بالتنسيق مع السلطات التشيكية وبوجود فريق من وزارة الخارجية.

وكانت وزارة الخارجية دعت جميع المواطنين الموجودين بمدينة براغ في جمهورية التشيك إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار، كما تدعو المواطنين الموجودين هناك إلى اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات التشيكية والتواصل في الحالات الطارئة عبر خط الطوارئ على الرقم 0097180024 والتسجيل في خدمة تواجدي.