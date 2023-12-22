محمد بن راشد يهنئ البروفيسورة لينا الغطمة لفوزها بـ"نوابغ العرب" عن فئة العمارة والتصميم

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، البروفيسورة لينا الغطمة لفوزها بجائزة نوابغ العرب عن فئة العمارة والتصميم.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نبارك للبروفيسورة لينا الغطمة فوزها بجائزة نوابغ العرب عن فئة العمارة والتصميم .. قدمت البروفيسورة أكثر من 65 مشروعاً معمارياً حول العالم من ضمنها متاحف ومعارض وأبراج في تصاميم ارتبطت بثقافات العالم واستخدمت مواد من بيئتها المحلية .. كما تدرّس البروفيسورة الهندسة المعمارية في عدد من الكليات والجامعات العالمية».

وأضاف سموه: «فخورون بأبناء العرب الذين تميزوا وأبدعوا ووضعوا بصماتهم الفكرية والهندسية حول العالم في امتداد لتميز حضارتهم العربية الغنية والعريقة»