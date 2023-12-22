الامارات | محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن تنظيم شؤون العِزَب في دبي للحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن تنظيم شؤون العِزَب في دبي للحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 ديسمبر 2023
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الجمعة، مرسوماً بشأن تنظيم شؤون العِزَب في إمارة دبي وفق إجراءات وقواعد وضوابط واضحة ومحددة، بهدف الحفاظ على الصورة الجمالية والمظهر الحضاري للإمارة، والحد من انتشار العِزَب العشوائية فيها.
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