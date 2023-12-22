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محمد القرقاوي يهنئ البروفيسورة لينا الغطمة الفائزة بجائزة "نوابغ العرب"

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ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس اللجنة العليا لمبادرة "نوابغ العرب"، في اتصال مرئي عبر الإنترنت، البروفيسورة لينا الغطمة الفائزة بجائزة "نوابغ العرب" عن فئة العمارة والتصميم 2023 .

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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