محمد القرقاوي يهنئ البروفيسورة لينا الغطمة الفائزة بجائزة "نوابغ العرب"

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس اللجنة العليا لمبادرة "نوابغ العرب"، في اتصال مرئي عبر الإنترنت، البروفيسورة لينا الغطمة الفائزة بجائزة "نوابغ العرب" عن فئة العمارة والتصميم 2023 .