الطقس صحو نهاراً ورطب ليلاً غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 09:38 والمد الثاني عند الساعة 23:24 والجزر الأول عند الساعة 16:54.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 20:09 والمد الثاني عند الساعة 06:35 والجزر الأول عند الساعة 13:09 والجزر الثاني عند الساعة 01:23.