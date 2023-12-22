الامارات | عبدالله بن زايد يعزي هاتفياً وزير خارجية التشيك في ضحايا حادث إطلاق النار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية جمهورية التشيك يان ليبافسكي ، أعرب خلاله عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا حادث إطلاق النار الذي وقع في جامعة تشارلز في العاصمة التشيكية براغ ، وعن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع لمصابين ، كما ثمن سموه حرص الحكومة التشيكية على توفير الدعم والرعاية للمواطنين الإماراتيين المصابين جراء الحادث.

ودان سموه واستنكر بشدة هذا العمل الإجرامي ، مؤكدا تضامن دولة الإمارات مع جمهورية التشيك الصديقة ورفضها التام لكافة أعمال العنف التي تهدد أمن واستقرار الدول وسلامة شعوبها.