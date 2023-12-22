الامارات | شرطة دبي تناقش تأمين احتفالات رأس السنة 2024

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، اجتماعاً تنسيقياً مع الشركاء الاستراتيجيين من قطاع المراكز التجارية والمجمعات السكنية الكبرى، لمناقشة الترتيبات الأمنية والتنظيمية لاحتفالات رأس السنة الميلادية 2024.

وتم خلال الاجتماع الاستماع لملاحظات واستفسارات الشركاء ومناقشة التحديات، ومواقع الفعاليات والألعاب النارية، وإجراءات الشرطة السياحية، إلى جانب التطرق لمشروع أمن المجمعات السكنية، وإجراءات العمليات ومراكز الاتصال.

كما تم عرض الخطط المشتركة من مختلف الجهات المشاركة في تأمين الاحتفالات التي من المتوقع أن يحضرها عدد كبير من الجمهور، لمتابعة الاحتفالات التي ستنطلق في مناطق مختلفة من إمارة دبي.

وأكد المنصوري أن احتفالية رأس السنة تُعد من أهم الفعاليات التي تنظمها إمارة دبي، لاسيما وأنها تشهد كثافة كبيرة من الجمهور في مواقع مختلفة من دبي، لافتاً إلى أن الجهات المعنية وضعت كل إمكاناتها البشرية والفنية لتوفير الراحة وسلاسة الحركة لجميع الزوّار.

وأوضح أن تكاتف وتعاون الجميع يُعد من الأمور الأساسية لإنجاح الاحتفالات والفعاليات الكبرى التي تستضيفها وتنظمها دبي، خصوصاً في ما يتعلق بتنظيم حركة السير، حيث يُشكّل الازدحام المروري أحد أبرز التحديات خلال احتفالات رأس السنة، إذ من المتوقع حضور أعداد كبيرة من المتابعين للفعاليات المقامة في أنجاء مختلفة من إمارة دبي.

من جانبها، أعربت مدير إدارة الشؤون الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الدكتورة ميثاء بنت عيسى بوحميد، عن شكرها للقيادة العامة لشرطة دبي، على جهودها الأمنية والشرطية المبذولة في تأمين الأنشطة والفعاليات كافة وفق أعلى المعايير الدولية، مؤكدة أهمية الاجتماعات التنسيقية بين الجهات المختلفة للتخطيط لتنظيم كبرى الفعاليات التي تستضيفها وتنظمها دبي على مدار العام، لا سيما احتفالات رأس السنة التي تشهد كل عام أعداداً متزايدة من الجمهور والسياح من جميع أنجاء العالم.

وأكدت بوحميد أهمية التنسيق مع الجهات الإعلامية لإبراز الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات الحكومية لتنظيم الفعاليات ذات الطابع العالمي، والتي تشهد اهتماماً دولياً من جميع وسائل الإعلام العالمية التي تنقل احتفالات دبي في مقدمة أخبارها أسوة ببقية العواصم العالمية الشهيرة.

ونفذت لجنة تأمين الفعاليات في دبي، بالتعاون مع مركز المرونة في شرطة دبي تمرين «الطاولة» الداخلي، استعداداً لفعالية ليلة السنة الميلادية الجديدة 2024، بمشاركة مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والشبه حكومية والشركاء في دبي، بحضور كل من مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي، اللواء راشد خليفة بن درويش الفلاسي.

وقدّم الفلاسي شرحاً للمراحل التي ستمر بها محاور التمرين، موضحاً الأهداف الاستراتيجية لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث، ومدى أهمية هذه التمارين في رسم السيناريوهات الخاصة بالأزمات المحتمل حدوثها في المنطقة، وقياس مدى جاهزية الجهات والفرق المعنية للتعامل مع مثل هذه المواقف، ومن ثم تم عرض السيناريوهات المحتملة كتمرين وهمي مشترك بين الجهات المعنية، جاء على مراحل عدة قبل وأثناء وبعد الحدث.

. لجنة تأمين الفعاليات في دبي، بالتعاون مع مركز المرونة في شرطة دبي تنفذ تمرين «الطاولة» استعداداً لكل السيناريوهات.