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الامارات | الأول من يناير عطلة رسمية لدوائر حكومة دبي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، يوم الإثنين الموافق الأول من يناير 2024، عطلة رسمية لدوائر حكومة دبي بمناسبة رأس السنة الميلادية، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق الثاني من يناير 2024.

واستثنى التعميم الذي أصدرته الدائرة، الهيئات والدوائر والمؤسسات التي لديها موظفون يعملون بنظام المناوبات، أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، حيث تُقرر كل جهة مواعيد العمل لهذه الفئات من الموظفين بما يتناسب مع متطلباتهم التشغيلية، وضمان حسن سير العمل بمرافق الخدمات العامة بانتظام واطراد خلال يوم العطلة. ورفعت الدائرة أجمل التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها، داعية الله عز وجل أن تكون السنة الجديدة سنة خير وبركة وصحة وعافية على الجميع.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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