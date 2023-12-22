فوز 9 حدائق في أبوظبي بجائزة الاتحاد العالمي للمعاقين

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي فوز 9 حدائق مؤهلة لأصحاب الهمم في جزيرة أبوظبي، والبر الرئيس، بجائزة الاتحاد العالمي للمعاقين 2023، حيث حصلت الحدائق على شهادات اعتماد كجهات صديقة لذوي الإعاقة، وذلك لتطبيقها المعايير البيئية العالمية الخاصة بأصحاب الهمم، وتوفير مرافق ترفيهية آمنة ومستدامة لهم، وتفعيل سبل دمجهم مع فئات المجتمع. شملت قائمة هذه الحدائق «حديقة الدولفين، حديقة البوم، حديقة السجي، حديقة دلما، حديقة الباهية، حديقة الختم، حديقة الجوري، ساحة خليفة، وحديقة ربدان».