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الامارات | حاكم الفجيرة يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير محمد بن بدر

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الفجيرة - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الفجيرة يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير محمد بن بدر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية الشقيقة أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته بوفاة صاحب السمو الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبد الرحمن آل سعود.

كما بعث سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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