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ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة غدا

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ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.
الخليج العربي خفيف. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:25والمد الثاني عند الساعة 00:40 والجزر الأول عند الساعة 17:56.
بحر عمان خفيف. وسيحدث المد الأول عند الساعة 21:02 والمد الثاني عند الساعة 07:25 والجزر الأول عند الساعة 13:55 والجزر الثاني عند الساعة 02:26.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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