الامارات | السيطرة على حريق في بناية بالمدينة العالمية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت فرق الدفاع المدني في دبي، وفرق انقاذ شرطة دبي، في السيطرة على حريق في بناية بالمدينة العالمية، حيث تم اخلاء جميع المتواجدين فيها واتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة السكان.

ونجم عن الحادث حالة وفاة واحدة، وإصابتان وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما، وذلك كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً.