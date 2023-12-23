الامارات | حمدان بن محمد: دبي تواصل جهودها لاستقطاب أفضل المواهب والكفاءات ورواد الأعمال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر"، اطّلعت على تقرير صادر عن "هارفارد بيزنس ريفيو" حول جاذبية المدن لأفضل المواهب العالمية وجاءت دبي في المركز الثالث بعد لندن ونيويورك … تأتي هذه الدراسة في وقت تواصل دبي جهودها لاستقطاب أفضل المواهب والكفاءات ورواد الأعمال من حول العالم بما يعزز من مساعيها التنموية ويساهم في تحقيق أجندة دبي الإقتصادية D33 لتكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية عالمياً بحلول 2033 وأفضل مدينة للعيش في العالم.