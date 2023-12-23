الامارات | حاكم أم القيوين يعزى خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير محمد بن بدر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود ملك المملكة العربية السُّعُودية الشقيقة ، أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته بوفاة صاحب السمو الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبد الرحمن آل سعود .

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين .