الامارات | حاكم عجمان يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير محمد بن بدر

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شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم عجمان يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير محمد بن بدر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 23 ديسمبر 2023
بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته بوفاة صاحب السمو الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود.
كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.
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