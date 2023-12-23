الامارات | بالفيديو..هزاع الشريف يقدم «الفوالة» في «فريج حتا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الشغف بالرحلات العائلية والتجمعات الشبابية حول وليمة تطهى على قمم الجبال أو بين الأودية والحقول الزراعية في منطقة حتا، واكتشاف موهبته في إعداد كثير من الوجبات، كانا السبب في رغبة هزاع علي الشريف (36 عاماً)، في نقل المذاق المميز، الذي اشتهرت به قائمة الوجبات الشعبية لأهالي حتا، إلى سائر شعوب العالم.

وعلى الرغم من اتساع حلمه، فقد قرر أن يبدأ بمشروع صغير، حرص فيه على إعداد أصناف متنوعة من المأكولات الشعبية الإماراتية، تحافظ على الطعم التقليدي الأصيل، الذي تذوقه في صغره على يد والدته وجدّته.

وحتى يتحقق هذا الهدف، يستخدم هزاع في مأكولاته المكونات الطبيعية التقليدية ذات الطعم الأصلي والجودة العالية.

تطبيق الفكرة

قال هزاع لـ«الإمارات اليوم» إن فكرة مشروع «فريج حتا»، جاءت من البيئة المحيطة به، مضيفاً: «عند زيارتك لمنازل أهالي حتا في أي وقت، ستجد أطباقاً متنوعة من المأكولات الشعبية الإماراتية، مثل الهريس والخبيصة واللقيمات والبلاليط والقرص والبثيثة وخبز الرقاق وخبز الجباب والعرسية والمضروبة، التي يطلق عليها مسمى الفوالة».

أوقات الفوالة

وتابع هزاع أن جميع الأطعمة الشعبية تحتاج إلى وقت طويل لإعدادها، وبسبب قضاء الناس الجزء الأكبر من ساعات النهار في العمل، فإن من الصعب عليهم إعداد «الفوالة» في الساعات المتبقية منه، مشيراً إلى أن هذا ما شجعه على إنشاء مشروع صغير، يستطيع من خلاله صنع تلك الأطباق الشعبية وتسهيل طلبها على الناس.

وتابع: «افتتحنا (فريج حتا) في عام 2010، وتميز بتقديم الفوالة، التي يتم تناولها في أوقات مختلفة من النهار، وفي أيام المناسبات، مثل الأعياد والأعراس والفعاليات الوطنية، ويتم تقديمها أثناء الزيارات الاجتماعية، إضافة إلى إدخال بعض هذه الأطباق في وجبات الفطور والعشاء».

منتجات من حتا

وأكمل هزاع: «في (فريج حتا)، حرصت على الإشراف بنفسي على جميع مراحل إعداد الأطعمة الشعبية، حتى تكون بالطعم الشعبي الأصلي المميز. واستخدمت في تحضيرها مجموعة من المنتجات والبهارات الطبيعة الطازجة من منطقة حتا، مثل السمن العربي النقي الذي يصنع من حليب الأبقار والأغنام التي ترعى في مزارع منطقة حتا، لوضعه في أطباق وأصناف من الأطعمة، مثل الهريس والبلاليط والعرسية. وهناك أيضاً العسل الطبيعي، الذي يؤخذ من جبال حتا، ويدخل في اللقيمات، والتمر الذي يؤخذ من نخيل حتا، ليدخل في طبق البثيثة والقرص».

تشجيع ودعم

ويضيف هزاع: «حصلتُ على تشجيع من الأهل والأقارب والأصدقاء، عند افتتاح المشروع، كما تلقيت دعماً كبيراً من الزبائن المواطنين من منطقة حتا وخارجها. ووجدت إقبالاً أيضاً من السياح الأجانب القادمين لزيارة منطقة حتا، بسبب حرصهم على معرفة وتذوق المأكولات الشعبية الإماراتية».

تسويق للمشروع

قال هزاع الشريف، صاحب مشروع «فريج حتا»، إن تسويق منتجاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان له أثر كبير في نجاح مشروعه، والإقبال عليه عند أهالي وزوار حتا. وأضاف أن عدداً كبيراً من زبائنه أخبروه بأنهم قرروا زيارة مشروعه بعد مقاطع نشرها آخرون على وسائل التواصل.