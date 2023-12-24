الامارات | استشارة:ما الفرق بين العقوبة الأصلية والعقوبة التبعية؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ما الفرق بين العقوبة الأصلية والعقوبة التبعية؟

العقوبات الأصلية، كما نص عليها القانون، هي عقوبات القصاص والدية والإعدام والسجن المؤبد والسجن المؤقت والحبس والحجز والغرامة. أما العقوبات التبعية فهي الحرمان من بعض الحقوق والمزايا، مثل الخضوع لمراقبة الشرطة، والعزل من الوظيفة.

وتلحق هذه العقوبات المحكوم عليه بقوة القانون دون حاجة الى النص عليها في الحكم، فمن حكم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت في جريمة ماسة بأمن الدولة، أو تلك التي تعتبر من الجرائم الماسة بأمن الدولة أو في جريمة تزييف نقود أو تزويرها أو تقليدها أو تزوير طوابع أو مستندات مالية حكومية أو محررات رسمية أو في جريمة رشوة أو اختلاس أو استيلاء أو إضرار بالمال العام أو سرقة أو حريق عمد أو قتل عمد يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة وفقاً للقواعد التي يحددها وزير الداخلية، مدة مساوية لمدة العقوبة، على ألا تزيد على خمس سنوات.

ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها أن تخفف مدة المراقبة أو أن تأمر بإعفاء المحكوم عليه منها أو أن تخفف قيودها.

ويعاقب المحكوم عليه، الذي يخالف شروط المراقبة، بالحبس مدة لاتزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة ترتب على الحكم عزله من الوظيفة ولا يشترط ذكر العزل من الوظيفة في الحكم.

المحامي/ بدر عبدالله خميس