الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنح في دبي بحبس أربعة آسيويين شهراً، وتغريم كل منهم 10 آلاف درهم، وإبعادهم عن الدولة، لاعتدائهم على ثلاثة أشخاص من جنسية عربية، إثر مشادة كلامية. وفور تلقي البلاغ، أجرت الشرطة تحرياتها، وتوصلت إلى مكان أحد المتهمين، فتم إعداد كمين له وضبطه، وأقر بتورطه في الواقعة، مشيراً إلى أنه كان برفقة آخرين لتناول العشاء في مكان الواقعة، ثم شاهدوا المجني عليهم، مدعياً أنهم لم يكونوا الطرف الذي بدأ الشجار، بل أحد المجني عليهم.