22 طناً من التمور الإماراتية الفاخرة استقبلها «مهرجان ومزاد الوثبة»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

كرمت اللجنة المنظمة لـ«مهرجان ومزاد الوثبة للتمور»، شركاء النجاح من الجهات الحكومية والخاصة الراعية والداعمة للمهرجان، ومنهم (مهرجان الشيخ زايد، دائرة البلديات والنقل/ بلدية مدينة العين، شركة الفوعة، جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، شبكة أبوظبي للإعلام).

وكان المهرجان الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، قد اختتم مساء أمس الأول، مسابقات وفعاليات المهرجان الذي عقد في مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي، خلال الفترة من 13 ولغاية 22 ديسمبر الجاري، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، بالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

وسجل المهرجان نجاحاً مميزاً بفضل الدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة، ومشاركة الجهات الحكومية والخاصة «شركاء النجاح» من الجهات الراعية والداعمة، الذين كان لهم الدور الكبير في دعم هذه المهرجان المميز الذي جذبت عشاق الفعاليات التراثية، وخصوصاً مزاينة التمور ومزاد التمور، ما كان له عظيم الأثر في تحقيق أهداف المهرجان.

واستقبل المهرجان على مدار 10 أيام، 22 طناً و159 كيلوجراماً من التمور الفاخرة من خلال أكثر من 7000 صندوق تمور قدمها المزارعون ضمن مسابقات ومزاد التمور، منها 11 طناً، و917 كيلوجراماً (3985 صندوقاً) في مزاينة التمور وتغليفها، و10 أطنان، و242 كيلوجراماً (3104 صناديق) في مزاد التمور.

وقدم المهرجان 9 مسابقات رئيسة خصص لها 83 جائزة بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 2.5 مليون درهم، ومن أبرزها: مزاينات التمور (النخبة، الدباس، الخلاص، الشيشي، الفرض، بومعان)، ومسابقات تغليف التمور (محشوة ومن دون إضافات)، ومسابقة الطبخ بالتمور.

كما سجل «مزاد التمور»، الذي أقيم في قلب السوق الشعبي، مشاركات واسعة من الراغبين باقتناء أجود وأفخر أنواع التمور الإماراتية، إذ تسلمت اللجنة المنظمة الآلاف من صناديق التمور، وأقيمت مئات المزادات بشكل يومي وطيلة فترة المهرجان، وتضمنت تمور المزاد عشرات الأصناف من التمور المميزة مثل (الدباس، الشيشي، صقعي، أم الدهن، فرض ليوا وفرض العين، خاطري، زاملي، نبتة مزروعي، بومعان، خدي، خنيزي، سلطانة، نبتة سيف، لولو، شبيبي، رزيز، ونانة، نغال، سكري)، وغير ذلك.

واستطاع السوق الشعبي جذب آلاف الزائرين يومياً لشراء احتياجاتهم من التمور ومشتقاتها وبعض المنتجات التراثية المرتبطة بالنخلة، وذلك عبر 56 محلاً لبيع التمور ومنتجاتها، وما يرتبط بها من صناعات، والعديد من المحال الزراعية وأجنحة العارضين من مشاركين ورعاة وداعمين، وسوق الشركات والتمور، إلى جانب مجموعة من الفعاليات التراثية المصممة للزوار. واستقطبت مسابقات الطبخ بالتمور، طهاة عالميين للمنافسة على إعداد أطباق صحية (مقبلات، طبق رئيسي، حلويات)، والتي تدخل فيها التمور الإماراتية كمكون أساسي، وذلك بمشاركة فرق طهاة ومحكمين من كبرى الفنادق والمطاعم العالمية، إلى جانب عروض تعليمية تفاعلية تقام للزوار بشكل يومي.

مسابقات وعروض

أقيمت المسابقات والعروض التعلمية في الهواء الطلق وأمام الزوار مباشرة في ساحة مسابقة الطبخ في السوق الشعبي بالمهرجان بشكل يومي من الساعة الخامسة مساءً، واستمرت لغاية الساعة التاسعة والنصف مساءً، إذ استخدم المحكمون والمشاركون مكبرات الصوت، للتفاعل مع الزوار، وشرح طرق إعداد الأطباق ومكوناتها الرئيسة، وفي مقدمتها التمور.