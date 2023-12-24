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تحديد عطلة رأس السنة الميلادية لدوائر حكومة الشارقة

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، أن عطلة رأس السنة الميلادية 2024م للدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية في الإمارة، ستكون يوم الإثنين الموافق 1 يناير 2024، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024م.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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