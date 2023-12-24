الامارات | حمدان بن محمد يعتمد صرف مكافأة أداء للموظفين المدنيين في حكومة دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، صرف مكافأة أداء للموظفين المدنيين في حكومة دبي بـ 152 مليون درهم بهدف تحفيز الموظفين على مواصلة التميّز في الأداء.