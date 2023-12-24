الطقس صحو نهاراً ورطب ليلاً غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 01:37 والجزر الأول عند الساعة 18:45.

في بحر عُمان، الموج خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 21:47 والمد الثاني عند الساعة 08:11 والجزر الأول عند الساعة 14:38 والجزر الثاني عند الساعة 03:21.