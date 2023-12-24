الامارات | محمد بن راشد يبارك لـ "واسيني الأعرج" فوزه بجائزة نوابغ العرب فئة الأدب والفنون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للبروفيسور واسيني الأعرج فوزه بجائزة نوابغ العرب فئة الأدب والفنون تقديراً لإسهاماته الأدبية الكبيرة.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نبارك للبروفيسور واسيني الأعرج فوزه بجائزة نوابغ العرب فئة الأدب والفنون تقديراً لإسهاماته الأدبية الكبيرة .. حيث قدم البرفيسور واسيني أكثر من 30 رواية ترتبط بالمجتمعات العربية وثقافتها وبيئتها .. وتم ترجمة رواياته لأكثر من 20 لغة واعتماد دراستها في عدد من جامعات العالم .. ويشغل البرفيسور منصب استاذ كرسي في جامعة الجزائر المركزية وجامعة السوربون في باريس . نبارك له فوزه .. ونثمن جهوده .. ونقدر ما قدمه للأدب العربي وللقارئ العالمي"..