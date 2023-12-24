الامارات | «مرور العين» تدين 3 متهمين بسبب الضجيج والاستعراض في الطريق العام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدانت محكمة جنح مرور العين ثلاثة أشخاص بتهم قيادة مركبات بطيش وتهور، وبصورة تشكل خطراً على مستخدمي الطريق، والاستعراض بطريقة خطرة في الطريق العام، والتسبب في إتلاف ممتلكات عامة، وعدم الالتزام بقواعد السير والمرور وآدابه الموضوعة لتنظيم الحركة، بأن قادوا مركباتهم بصورة تُحدث ضجيجاً من دون أن يثبّتوا عليها لوحات، مخالفين بذلك أحكام قانون السير والمرور.

وقضت المحكمة بتغريم كل من المتهمين 50 ألف درهم عن تهمتي عدم الالتزام بالقواعد المرورية، والقيادة بتهور والاستعراض في الطريق العام، والإتلاف العمدي، وإلزامهم بتأدية الخدمة المجتمعية عن تهمة القيادة بصورة تُحدث ضجيجاً وقيادة المركبة من دون لوحات، مع وقف العمل بالرخص الخاصة بهم لثلاثة أشهر، ومصادرة المركبات المضبوطة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى انتشار مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهر استعراض سائقي مركبات على الطريق العام والقيادة بطيش وتهور، وهو ما ترتب عليه إتلاف طريق عام، وتعريض حياة الأشخاص الموجودين في المكان للخطر. وبناء عليه اتخذت الجهات المختصة إجراءات لضبط السائقين وفق القانون، وأحالتهم إلى النيابة العامة التي أجرت تحقيقاتها في الواقعة، وأمرت بإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة التي قضت بإدانتهم عن ارتكاب الوقائع المسندة إليهم، بعد ثبوت جميع الأدلة المقدمة.

مقاطع فيديو أظهرت قيادة المتهمين بطيش وتهوّر وإتلاف طريق عام وتعريض حياة الأشخاص الموجودين في المكان للخطر.