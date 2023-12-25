الامارات | على مكتب المسؤول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «طرق الشارقة»

شكا مستخدمو شوارع رئيسة وفرعية في الشارقة، تهوّر بعض سائقي سيارات الأجرة في القيادة، بهدف تحصيل زبائن من دون الالتزام بأنظمة المرور وإجراءات الأمن والسلامة على الطرقات، وهي سلوكيات تسبّب إرباكاً لحركة السير وتهدّد حياة الآخرين من مستخدمي الشوارع. ودعا الشاكون المسؤولين في هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، إلى النظر في هذا الأمر، من خلال تكثيف الرقابة المرورية على مثل هذه السلوكيات، من أجل المحافظة على سلامة مستخدمي الشوارع.

(أبوسيف)

شرطة دبي

لاحظ سكان في منطقتي «هور العنز» و«الوحيدة» في دبي، انتشار دراجات نارية صغيرة لا تحمل لوحات مرورية، يقودها مراهقون بسرعات كبيرة وبشكل متهور أحياناً، على شوارع رئيسة وفي مناطق سكنية، ما يشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين. ودعا السكان الإدارات المختصة في شرطة دبي إلى تكثيف حملات الرقابة والتوعية للحد من هذه الظاهرة، حرصاً على سلامة الجميع.

(أبوناصر)

بلدية رأس الخيمة

شكا سكان في رأس الخيمة، وجود جمال سائبة على الشارع الممتد من منطقة أذن إلى شارع الإمارات، حيث تدخل وسط الطريق في بعض الأحيان، ما يُربك السائقين على الشارع، ويهدد بحوادث مرورية خطرة. وطالب الشاكون المسؤولين في بلدية رأس الخيمة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة هذه المشكلة.

(أبوخليفة)