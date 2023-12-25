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الامارات | رئيس مجلس الوزراء القطري يستقبل طحنون بن زايد

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الدوحة - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أمس، سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، الذي يزور الدوحة.

وبحث سموّه ورئيس مجلس الوزراء القطري، خلال اللقاء، العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيز تعاونهما والعمل المشترك لما فيه الخير لشعبيهما الشقيقين، وبما يحقق مصالحهما المشتركة. كما تناولا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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