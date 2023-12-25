الامارات | رئيس مجلس الوزراء القطري يستقبل طحنون بن زايد

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الوزراء القطري يستقبل طحنون بن زايد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، أمس، سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، الذي يزور الدوحة.
وبحث سموّه ورئيس مجلس الوزراء القطري، خلال اللقاء، العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيز تعاونهما والعمل المشترك لما فيه الخير لشعبيهما الشقيقين، وبما يحقق مصالحهما المشتركة. كما تناولا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
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