الامارات | ‏ضبط سائقين متهوّرين استعرضوا بمركباتهم في أحد الأفراح بالفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت القيادة العامة لشرطة الفجيرة عدداً من سائقي المركبات، قادوا بطيش وتهور، ونفّذوا استعراضات في الشارع العام، مُعرّضين حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، ومتسبّبين في إحداث أضرار في الطريق العام.

ورصدت إدارة المرور والدوريات تداول مقاطع فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي، لسائقين يقومون بأعمال تهوّر واستعراض بطريقة خطرة، في منطقة مضب، وذلك أثناء الاحتفال في أحد الأفراح. وتمكنت الدوريات المرورية خلال فترة قصيرة، بعد تداول تلك المقاطع، من الوصول إلى مرتكبي المخالفات والسلوكيات المتهورة. وأفاد نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، العميد محمد بن نايع الطنيجي، بأنه يجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

‏وحذّرت القيادة العامة لشرطة الفجيرة السائقين غير الملتزمين من أنها ستتخذ أشد العقوبات والإجراءات بحق المستهترين بسلامة مستخدمي الطريق، داعية إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية.