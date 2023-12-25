الامارات | 40% من إيرادات الفعاليات الخيرية مصروفات إدارية للمنظمين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أتاحت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، للجهات غير الحكومية، الحاصلة على تصريح بجمع التبرعات في الإمارة، باستقطاع نسبة لا تزيد على 40% من إيرادات الفعاليات الخيرية كمصروفات إدارية، ونسبة لا تزيد على 15% من التبرعات التي يتم جمعها عبر الوسائل العادية، ولا تزيد على 5% من التبرعات التي تجمع إلكترونياً، وذلك طبقاً لسياسة جمع التبرعات في إمارة أبوظبي.

وتفصيلاً، اشترطت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، على الجهـات غـير الحكوميـة المرخص لهـا اسـتقطاع نسـب مـن التبرعات الـتي يتـم جمعهـا كنفقـات إداريـة وتشـغيلية بعـد الموافقة المسبقة مـن الدائـرة، ألا تزيد نسبة الاستقطاع على 15% من إجمالي التبرعات التي يتم جمعها من خلال الوسائل العادية، ولا تزيد نسبة الاستقطاع على 5% من إجمالي التبرعات التي يتم جمعها من خلال الوسائل الإلكترونية، فيما لا تزيد نسبة الاستقطاع على 40% من إجمالي إيرادات الحفلات أو المعارض أو الأسواق الخيرية أو المزادات أو الفعاليات الخيرية، مشددة على أنه في جميع الأحوال، يجب ألا تزيد التذاكر المطلوب التصريح بها على سعة مكان الحفل، وألا تزيد التذاكر المجانية على 10% من إجمالي عدد التذاكر المصرح بها، ولمندوبي الدائرة حق دخول مكان الحفل للمراقبة.

وأجازت الدائرة لرئيس الدائرة تعديل النسب، بما لا يتجاوز 10%، وفقــاً لطبيعــة وإجراءات العمل المطلوبة في عملية جمع التبرعات، متى ما كان هناك مســوغ لذلك، ويحـق للجهات التقـدم بتعديـل نسب النفقات الإدارية والتشغيلية مـن خلال تقديـم طلب تعديل النفقات الإدارية والتشغيلية وموافقـة الدائـرة.

واشترطت تقديم طلب تصريح جمع التبرعات قبـل 20 يـوم عمـل عـلى الأقل مــن الموعد المحدد لجمع التبرعات بحسب الشروط المحددة في اللائحة التنفيذية وسياسة جمع التبرعات في إمارة أبوظبي، وللدائرة الاستثناء مــن هذه المدة إذا كان هنــاك مبرر لذلــك.

ومنعت الدائرة منح أي جهـة أكثر مــن أربعــة تصاريح خلال العام الواحد، وتستثنى الجهات من عـدد التصاريـح بقـرار مـن رئيـس الدائـرة، بنـاء علـى توصيـة مـن لجنـة تقييـم الكفـاءة، وذلـك في حالات حصــول الجهــة الــمصرح لهــا عـلـى تقييــم ممتــاز مرتــين علــى التوالي، وفقــاً للمؤشرات المعتمدة لقيــاس الكفــاءة والتقييــم، ووجود حملات تبرعات طارئة أو مستعجلة «حملات إغاثة»، أو حصول الجهة على تصنيف صفة إنسانية، بجانب أية حالات أخرى تحددها الدائرة.

قيــاس الكفــاءة

أكدت دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، استخدامها نتائــج ومخرجــات نظــام قيــاس الكفــاءة والتقييــم كأحــد الشروط في تحديــد مـدى إمكانيـة السـماح للجهـات طالبـة التصريح بجمـع التبرعات مستقبلاً أو القيـود الممكن فرضهـا عليهـا، حيث يتـم قيـاس كفـاءة وتقييـم الجهـات المرخص لهـا، والجهـات المصرح لهـا بجمـع وتقديـم التبرعات مـن خلال مؤشرات عدة، تشمل نسبة كُلف جمع التبرعات من إجمالي التبرعات، ودرجة الالتزام بضوابط وإجراءات جمع التبرعات، ونسبة الالتزام بإنفاق التبرعات في الأغراض التي جمعت من أجلها المبالغ المحصلة من عملية جمع التبرعات مقارنة مع المبلغ المستهدف، ونســبة الجهــات المستفيدة التي أخــذت الموافقة عـلـى تصريح تبــادل المعلومات مــن مجمــوع الجهــات المستفيدة، إضافة إلى أي مؤشرات أخرى يتم الاتفاق عليها.